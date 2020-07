Bond Arms Grizzly, la pistola a doppia canna nel nome dell’orso

La Bond Arms Grizzly è una pistola a doppia canna di per sé camerata in 4,5 Colt e capace di sparare munizioni .410. Rapida inoltre la sostituzione del calibro.

La serie Rough si arricchisce di un’altra pistola a doppia canna. Bond Arms battezza infatti la Grizzly, canna fusto e ponticello in acciaio inossidabile e guancette zigrinate in palissandro con l’orso iconico sui due fianchi. È possibile cambiare rapidamente il calibro dell’arma, di per sé camerata 4,5 Colt e capace di sparare anche munizioni .410: basta sostituire la canna con qualsiasi altra standard a marchio Bond Arms.

Ad azione singola, grazie alla doppia canna da 76 millimetri la Bond Arms Grizzly raggiunge i 127 millimetri e i 565 grammi. La completano sicura del perno trasversale, mira frontale metallica a lama e tacca di mira fissa. Curiosità: la Grizzly non è disponibile in California, lo Stato che l’orso lo ha messo addirittura sulla bandiera. Con i 377 dollari del prezzario ci si aggiudica anche il classico fodero in cuoio.

A inizio anno Bond Arms si era presa le scene con l’annuncio del derringer Wicked in edizione limitata, destinata a celebrare la sua apparizione in John Wick 3: Parabellum.

