Bond Arms Wicked: il derringer in edizione limitata

Bond Arms produrrà il derringer Wicked in 1.000 esemplari.

Per celebrare la sua apparizione in John Wick 3: Parabellum, Bond Arms produrrà il derringer Wicked in 1.000 pezzi da collezione. Lo Shot Show ha rappresentato l’occasione per ribadire l’annuncio diffuso qualche giorno prima. Insieme alla doppia canna 9 mm ne viene fornita una in .45 LC: entrambe, in acciaio inossidabile così come il fusto, misurano 108 millimetri per una lunghezza totale di 140 millimetri. Completato da impugnatura in gomma, il Bond Arms Wicked pesa 850 grammi e costa dai 711 dollari in su.

