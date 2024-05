Brownells Usa in visita tecnica in Sabatti

È stato un incontro importante quello fra Emanuele Sabatti, titolare dell’azienda omonima, e Paul Levy, dirigente responsabile dell’approvvigionamento e gestione prodotti di Brownells Usa, che si è recato a Gardone Val Trompia per una visita in Sabatti, accompagnato da Olaf Aas, responsabile di Brownells Europa

Quella di Paul Levy in Sabatti non è stata una visita a sorpresa, ma la risposta a una promessa fatta durante altri incontri già avvenuti in occasione della fiera Iwa di Norimberga nel corso degli ultimi due anni.

Attiva fin dal 1939, Brownells è nota per l’incredibile offerta di accessori, attrezzature, parti di armi (e armi) di cui appassionati di armi e armaioli di tutto il mondo si servono per le loro attività sportive o professionali. Dal canto suo, Sabatti parte dai suoi 350 anni di tradizione armiera per migliorare la sua capacità di risposta nei confronti sia degli appassionati sportivi sia dei suoi clienti istituzionali.

Un’utile sinergia

Da qui la decisione, nel marzo 2023, di trasferire la sede operativa di Brownells Italia all’interno dell’edificio dello showroom Sabatti situato a Sarezzo (Bs), avviando una sinergia reciprocamente utile.

Quella di Paul Levy non è stata quindi una semplice visita di cortesia, ma un’occasione tecnica per constatare le capacità produttive Sabatti e apprezzarne l’oggettivo livello qualitativo. Da profondo conoscitore dell’industria armiera americana e internazionale, l’attenzione di Paul Levy è stata ovviamente attratta in particolare dai processi di fabbricazione delle famose canne rigate Sabatti.

Sabatti realizza infatti canne rigate di produzione industriale che sono riconosciute fra le migliori al mondo, come dimostrano sia le eccellenti prestazioni in ambito sportivo, sia il fatto che fra i clienti che si rivolgono a Sabatti per approvvigionarsi di canne rigate troviamo importanti aziende attive nell’industria armiera internazionale globale.

La direzione è presa

“La visita di Paul Levy” – si legge nel comunicato inviato dall’azienda gardonese – “si colloca all’interno del processo di revisione avviato da Sabatti negli ultimi anni sulle modalità con cui l’azienda comunica e si promuove a livello internazionale. C’è ancora molto da fare, ma la direzione è presa. Di fatto, Sabatti sta recuperando terreno rispetto a quanto i suoi concorrenti fanno già da anni, valorizzando così un know-how che nel settore delle armi lunghe rigate non teme confronti: ma che anzi, per quanto riguarda la produzione di canne, pone Sabatti di fronte a molti giganti dell’industria armiera mondiale. Cosa che Brownells Usa ha voluto, e avuto modo, di verificare direttamente”.