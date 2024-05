Howe reinterpreta la Beretta 92 XI in edizione limitata

La Howe ha trattato la Beretta 92 XI con una serie di finiture custom.

Non è solo business, visto che la Howe arms, l’azienda fondata da Richard Howe (d’altra parte è un veterano dell’esercito americano, reduce dall’Afghanistan), è fortemente impegnata nel sostegno ai mutilati di guerra e alle loro famiglie: c’è dunque più di un motivo per apprezzare la sua reinterpretazione della pistola Beretta 92 XI, prodotta in edizione limitata con una serie di pattern camouflage («hanno un ruolo vitale nel mimetizzare i soldati, e rendere possibile il successo delle loro missioni») dei quali ha dato notizia con un post su Instagram.

Ogni pistola è decorata a mano da un artista invalido di guerra; vietnam tiger stripe, chocolate chip, battle dress uniform, desert camouflage uniform e multicam le finiture disponibili.

