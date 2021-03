Cabot Guns 10 Year Anniversary: le pistole da collezione

Sono otto le pistole da collezione con cui Cabot Guns festeggia il decimo compleanno.

Impact One, Tiger Stripe, Eggerling Blues, The Art of Metal, Neuron, Relic, Custom Target 1911: oltre alla Beskar già annunciata, sono sette le pistole da collezione con cui Cabot Guns festeggia il decimo compleanno. Tutti pezzi unici, le otto armi sono battute all’asta in queste ore; e tre – Beskar, Neuron, Custom Target 1911 – sono già state vendute. Tre le caratteristiche comuni: l’utilizzo dell’acciaio Damasco, il calibro .45 ACP, le particolari finiture che regalano a ogni pistola un aspetto unico.

Cabot Gun 10 Year Anniversary: la gallery fotografica

Tributo al legame tra terra e spazio, l’Impact One si impreziosisce con un frammento di meteorite che arricchisce il blu e il porpora tirati fuori dal Damasco; particolarissime le guancette, realizzate con la roccia del cratere meteorico di Zhamanshin. La meteorite ritorna anche nella Eggerling Blues (anche qui il Damasco è trattato per estrarre il colore delle sue componenti chimiche) e nella The Art of Metal: oltre alle mire, qua è extraterrestre anche il grilletto.

Sotto il pattern a strisce della Tiger Stripse si nota un secondo micropattern inciso, Neuron e Relic richiamano rispettivamente le connessioni neurali e la rusticità della natura. Più moderna la Custom Target 1911, sulla quale Cabot Guns ha montato un punto rosso Trijicon SRO.

