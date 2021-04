Tesseramento all’Uits: la decisione sulle quote

La sospensione delle quote di tesseramento all’Uits (1° marzo – 31 dicembre 2020) diventerà definitiva.

Le sezioni Tsn non dovranno pagare le quote di tesseramento all’Uits né il 25% delle quote d’iscrizione per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2020. La sospensione decisa negli scorsi mesi diventerà definitiva una volta che il governo avrà approvato il rendiconto generale 2020. Le sezioni che hanno continuato a versare le quote riceveranno al più presto informazioni dettagliate sul rimborso.

Una volta ottenuto il via libera del governo, fa inoltre sapere il commissario straordinario Igino Rugiero, “si procederà a valutare come distribuire ulteriormente i fondi sulla base dei contributi integrativi assegnati da Sport e Salute”.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.