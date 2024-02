Cabot Guns Seti, un portale per altre dimensioni

La Seti è la pistola con cui la Cabot Guns celebra il Search for extraterrestrial life institute.

L’acronimo che le dà il nome è quello con cui è noto il Search for extraterrestrial life institute, ossia il programma dedicato alla ricerca di forme di vita intelligente extraterrestre: non c’è bisogno d’esplicitare ulteriormente l’oggetto della dedica della Seti, l’ultima pistola custom prodotta della Cabot Guns che ne ha realizzato un solo esemplare, già acquisito da un collezionista anonimo a un prezzo sconosciuto, verosimilmente non basso.

Calibro .45 acp (è infatti una 1911), forgiata interamente in acciaio Damasco da Jason Morrissey e Robert Eggerling, per la Cabot Guns la Seti nasce come «un’eco visuale di galassie distanti e segnali interstellari»; sulla guancetta sinistra è raffigurata una X, richiamo chiaro alla serie tv X-Files; la destra rappresenta una notta stellata (e per la Cabot Guns «è più d’una guancetta: è un portale verso il cielo»).

Un pezzo di cielo c’è anche in concreto: la tacca di mira è infatti un frammento di meteorite, che la Cabot Guns data a quattro miliardi e mezzo d’anni fa. Insieme al cofanetto in legno l’acquirente s’è aggiudicato anche un coltello custom.

