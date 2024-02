Arriva Iwa 2024

Dal 29 febbraio al 3 marzo Norimberga ospita l’Iwa 2024, la principale fiera europea delle armi.

La sequenza è nota: dopo lo Shot Show di Las Vegas ed Eos (avete visto i video che abbiamo girato lo scorso fine settimana?) anche l’inverno 2024 si chiude con l’Iwa, la principale fiera europea delle armi in programma a Norimberga da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo.

Destinata a un pubblico professionale, l’Iwa sarà molto di più che un luogo in cui presentare ed esibire i prodotti: si strutturerà infatti come una piattaforma per il dialogo tra i diversi operatori del settore, per la condivisione delle conoscenze e per i test.

Nella Hall 4 sarà allestita un’arena apposta per le ottiche, da provare anche in condizioni di luminosità scarsa o buio totale; sarà inoltre possibile accedere a un percorso di prova, supervisionato da professionisti, dal design quasi naturale.

Nell’arena Shooting experts’ della Hall 1 sarà invece possibile incontrare specialisti in legge e intelligenza artificiale, e grazie alla collaborazione con Mxr Tactics immergersi in un’esperienza di realtà aumentata.

Gli organizzatori hanno inoltre confermato la presenza della Blade demo area, per gli specialisti di coltelli (sabato 2 alle 16 si scoprirà chi avrà vinto l’Iwa Knife award, per il miglior coltello nelle due categorie Classici e Innovativi; sarà presente anche il museo Deutsches Klingenmuseum Solingen, con una collezione storica), e dell’Airsoft shooting range, in cui l’Airsoft helden organizza corsi e meeting. Interi settori dell’Iwa 2024 saranno inoltre dedicati al bushcraft e al survival.

