Cabot Guns Thor, il fulmine e il martello

Alla collezione Oak, one of a kind, la Cabot Guns ha aggiunto la Thor, una pistola 1911 dedicata al dio norreno del fulmine.

I film dell’universo Marvel hanno fatto in modo che i riferimenti fossero un po’ meno ignoti al grande pubblico: da sempre tutti sanno che Thor, cui la Cabot Guns dedica una pistola costruita in un solo esemplare (fa parte della collezione Oak, one of a kind), era il dio norreno del fulmine; ma senza i supereroi al cinema forse in pochi avrebbero saputo che secondo il mito era figlio di Odino e di Jǫrð, protettore sia di Asgard, il regno degli dei, sia di Midgard, il mondo degli uomini, e simbolo della forza, del coraggio, della lealtà, dell’onore e del senso del dovere: le battaglie contro i giganti e una serie di esseri mostruosi ne sottolineavano il ruolo di guardiano contro caos e distruzione.

È per celebrare le sue virtù che la Cabot Guns ha deciso di dedicarli una pistola 1911, per costruire la quale il maestro Robert Eggerling ha impiegato l’acciaio damasco: le incisioni intrecciate sul carrello raffigurano Mjolnir, il martello di Thor; il trattamento che a guancette e grilletto conferisce un effetto prismatico intende invece rievocare il ponte Bifrost, che unisce Asgard al regno dei mortali.

Accompagnata a una mira frontale in oro 14 carati, la tacca posteriore è costruita impiegando un pezzo di meteorite datato 4,5 miliardi di anni fa; la scatola in legno è opera del maestro Steven Parker.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.