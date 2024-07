Nuova fabbrica Colt Cz in Ungheria

La Colt Cz ha aperto un nuovo impianto produttivo a Kiskunfélegyháza, in Ungheria.

La domanda di armi e munizioni civili, militari e per il law enforcement sta crescendo settimana dopo settimana: la Colt Cz ha dunque deciso di aprire un nuovo centro produttivo a Kiskunfélegyháza, in Ungheria; da qui alimenterà sia i magazzini delle forze armate locali (con il governo Orbán è in vigore un accordo sin dal 2018) sia la rete di esportazione.

Gli specialisti Cz supervisioneranno tutti i processi di produzione (all’avanguardia: nelle linee si impiegheranno ampiamente la robotica e l’automatizzazione di tornitura e fresatura), e garantiranno gli stessi standard di qualità della fabbrica di Uhersky Brod, in Repubblica Ceca.

