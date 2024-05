Caccia Village 2024, Beretta torna con le novità per i cacciatori (e non solo)

Beretta torna alla fiera Caccia Village, in programma a Bastia Umbra (Pg) dall’11 al 13 maggio, con tutta la sua produzione dedicata ai cacciatori.

L’azienda di Gardone Val Trompia arriva a Caccia Village con tutta la sua offerta che comprende le armi che portano il suo marchio ma anche quelle degli altri produttori della Holding – le carabine di Sako (S20 e S90) e Tikka (T1X e T3X) – oltre alle ottiche e ai visori termici Steiner e Burris, di cui saranno presentati in anteprima l’Eliminator 6, il Veracity PH e il Fastfire C, nuovo punto rosso per pistole compatte. Spazio anche alle munizioni Sako, Rws, Norma, Geco e Rottweil, all’abbigliamento, agli accessori e ai servizi digitali pensati per gli appassionati e per le armerie.

Giochi online e… dal vivo

Caccia Village sarà l’occasione per dare nuovo impulso alla collaborazione digitale nel gaming online di Hunting Clash? I visitatori avranno la possibilità di cimentarsi con le armi Beretta in una battuta virtuale che durerà tutti i tre giorni della fiera attraverso una competizione mondiale creata appositamente per l’evento fieristico.

Non mancherà l’approccio concreto ai prodotti Beretta: alle linee di tiro a soli 500 metri dalla sede espositiva sarà possibile provare il meglio del “liscio” Beretta: Silver Pigeon, Ultraleggero, A400, A300, ma anche 649 e DT11 aspettano i visitatori.

I diversi volti della carabina Beretta Brx1

Quanto al rigato, in Umbria, patria della caccia al cinghiale, i fari saranno puntati sulla Brx1: la carabina a caricamento lineare di Beretta si presenterà nelle sue molteplici vesti. Brx1, infatti, è declinata in diversi allestimenti per diventare la compagna fedele degli amanti dell’attività venatoria sui grandi animali: dalla versione con le mire metalliche e i polimeri arancio alla Wild Boar Edition fino a quella con polimeri verdi e neri.

Spazio anche per tiratori: Beretta esporrà anche il DT11 che fra poco più di due mesi sarà in braccio ai migliori tiratori di tutto il mondo impegnati alle Olimpiadi; saranno visibili anche la versione X Performance dell’iconica 92 e le pistole tattiche Apx A1, PX4, 80X

e il fucile semiautomatico 1301.

Per l’abbigliamento, Beretta svelerà la sua ultima collezione dedicata ai cacciatori con materiali alternativi e produzione interamente creata in Italia.

Gli “ambasciatori” di Beretta a Caccia Village

Infine, Beretta porterà a Caccia Village alcuni dei suoi brand ambassador. Per Carlotta

Manzotti e Andrea Mariani sono stati previsti due momenti di workshop: comincia Andrea sabato 11 maggio alle ore 11, nella sala Europa del Centro Fiera, con l’evento dedicato alla cinofilia dal titolo: “Selezionare con esperienza per cacciare meglio”.

Domenica 12 maggio è il turno di Carlotta che alle ore 10.30, sempre in sala Europa, racconterà della sua passione nell’appuntamento “Dallo smartphone al bosco”.