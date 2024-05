La Springfield Armory Model 2020 Rimfire in due nuove varianti

La Springfield Armory ha annunciato che la carabina Model 2020 Rimfire calibro .22 lr (canna di 508 millimetri) è ora disponibile anche in coyote e verde oliva.

Oltre che classica in legno, c’era già in polimero sia nero sia nella versione Sage: adesso la Springfield Armory, marchio distribuito in Italia dalla Adinolfi, ha deciso di produrre la Model 2020 Rimfire calibro .22 lr in altre due varianti, col calcio sintetico coyote o verde oliva (499 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale).

1 di 2

Restano immodificate le principali caratteristiche tecniche, dalla canna free floating pesante di 508 millimetri (passo di rigatura 1:16”; filettatura ½x28) all’otturatore in acciaio cromato con apertura a 60°. Lo scatto è ispirato a quello della Remington 700; il caricatore da 10 colpi (esteso il pulsante di sgancio) è compatibile con quelli della Ruger 10/22, una delle carabine più diffuse sul mercato americano.

Costruita per garantire l’accuratezza di 1” a 50 iarde, anche nelle colorazioni coyote e verde oliva la Model 2020 Rimfire (965 millimetri, 3.375 grammi) si completa con una slitta Picatinny, di quelle con l’interruzione centrale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.