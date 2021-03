Calciatura per il tiro accademico: La Domino pronta con i nuovi MECArmes

La Domino porta in Italia le novità di MECArmes nel settore della calciatura per il tiro accademico.

La primavera porterà con sé una serie di novità nel mondo della calciatura per il tiro accademico. La Domino è infatti pronta a distribuire i nuovi prodotti in lega d’alluminio di MECArmes, l’azienda di Andorra che ha ereditato tradizione e competenze di Sercs e Jerome Champion. Furono loro a creare l’iconica calciatura GE 600, che da oltre vent’anni equipaggia tanti tiratori d’alto livello.

Quattro novità

Il calcio FLX-R è compatibile con quasi tutte le carabine ad aria compressa da competizione (su tutte: Feinwerkbau 800, Pardini GPR1, Anschütz 2002 e 9015, Walther LG400 e LG400 Biathlon). La calciatura propone un’intelligente soluzione modulare, grazie alla quale il blocco di montaggio dell’azione può essere cambiato facilmente per adattarsi alle varie meccaniche. Quando si decide di cambiare la meccanica della carabina, si può intervenire solo sulle parti destinate al fissaggio della meccanica stessa e conservare tutto il resto. Si riducono così i problemi di adattamento a una nuova arma e si facilita notevolmente il settaggio della carabina. Possibile anche la personalizzazione cromatica: potranno essere combinate insieme parti di colore diverso.

Design inedito per la calciatura Mach I Evo 2, per tutte le carabine destinate alle specialità a fuoco. Come per la GE600 e GE654, il fissaggio dell’azione può essere scelto fra il sistema con gli O-Ring o con le piastre adattatrici specifiche. Queste ultime saranno disponibili per Feinwerkbau 2700, Anschütz serie 1900 e 2000, Bleiker Challenger, GP11 e 6mm BR, Grünig & Elmiger R3 Racer, ST200-FT300, Walther KK300 e KK500.

Il modello GE 654 è completamente rinnovato: si chiama 654-NGen e sostituisce la GE. Come sull’Evo2 e sull’Evo3, la funzione di bloccaggio dell’O-Ring passa da un alloggiamento specifico in grado di ospitare canne dal diametro compreso fra i 16 e i 29 millimetri; è sufficiente variare il diametro e lo spessore dell’O-Ring e sostituire alcune parti interne dell’adattatore. Il sistema di bloccaggio è disponibile con uno o due anelli in ciascun alloggiamento, i due alloggiamenti degli O-Ring (anteriore e posteriore) ora sono identici.

Nuovo anche il calcio da Bench Rest Mach I Evo 3. MECArmes propone infatti un allestimento Bench Rest del calcio della carabina FLX-R che, come l’EVO3, presenta una base regolabile in altezza sotto il calcio posteriore.

