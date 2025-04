Cambia il format olimpico di alcune specialità di tiro

Confermando le specialità e le carte a disposizione per Los Angeles 2028, il Cio e l’Issf hanno in parte cambiato il format olimpico delle gare di tiro.

Restano confermate tutte e quindici le specialità (carabina e pistola 10 metri maschile, femminile e mixed team; pistola automatica 25 metri maschile; pistola 25 metri femminile; carabina 50 metri tre posizioni maschile e femminile; skeet maschile, femminile e mixed team; trap maschile e femminile), e le 340 carte a disposizione, come per Parigi 2024; in vista di Los Angeles 2028 però il Cio e l’Issf hanno modificato in parte il regolamento e il format olimpico delle gare di tiro.

Cambia innanzitutto la configurazione della finale di pistola automatica 25 metri maschile: l’oro se lo contenderanno non più sei tiratori, ma otto, come già nella gara gemella femminile.

In parallelo, cambiano le modalità di tiro nella finale di carabina 50 metri tre posizioni (si spara solo in piedi; in qualifica invece i colpi restano equamente divisi tra in piedi, in ginocchio e da terra), e il format delle finali mixed team: sparisce la divisione tra gold medal e bronze medal match, le quattro coppie si confronteranno in una sola gara a eliminazione progressiva.

