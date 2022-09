Campionati italiani di tiro a segno: assegnati i primi titoli

Sono iniziati i campionati italiani di tiro a segno: oro per Maria Varricchio nella pistola 10 metri.

È Maria Varricchio la prima atleta a vincere uno dei titoli nazionali in palio nei Campionati italiani di tiro a segno: il 16-12 con cui batte Sara Manca in finale le vale la medaglia d’oro nella pistola 10 metri; il Tsn di Bologna, che ospiterà la manifestazione per tutta la settimana, ha visto svolgersi anche le prime gare master, juniores e non olimpiche.

I campioni

Pistola 10 metri

Donne: Maria Varricchio

Pistola automatica 25 metri

Donne : Manjola Konini

Donne juniores : Alexia Maria Tibulca

Uomini master: Nicola Maffei

Pistola grosso calibro 25 metri

Uomini master: Gianni De Giudici

Pistola libera 50 metri

Uomini : Giuseppe Giordano

Uomini juniores: Matteo Mastrovalerio

Carabina 10 metri

Uomini master : Alfonso Ricci

Donne master: Patrizia Cabras

Campionati italiani di tiro a segno: il calendario

Mercoledì 21 settembre

9.00 Pistola sportiva 25 metri donne

9.00 Carabina 50 metri tre posizioni donne

9.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini master

9.00 Carabina 50 metri tre posizioni donne master

9.30 Pistola 10 metri uomini

11.00 Pistola sportiva 25 metri donne juniores

13.00 Pistola sportiva 25 metri uomini master

13.45 Carabina 50 metri a terra uomini

16.00 Pistola 10 metri uomini juniores

Giovedì 22 settembre

8.45 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

9.00 Pistola 10 metri donne juniores

9.00 Pistola automatica 25 metri uomini

11.30 Carabina 50 metri a terra uomini master

12.15 Pistola 10 metri uomini master

14.30 Pistola 10 metri uomini Sh1

14.30 Pistola 10 metri donne Sh1

14.30 Carabina 10 metri uomini Sh1

14.30 Carabina 10 metri a terra Sh2

14.45 Carabina 50 metri a terra donne

14.45 Carabina 50 metri a terra donne master

16.00 Pistola standard 25 metri uomini juniores

16.30 Pistola libera 50 metri donne

16.30 Pistola libera 50 metri donne juniores

16.30 Pistola libera 50 metri donne master

Venerdì 23 settembre

9.00 Pistola automatica 25 metri donne master

9.00 Carabina 50 metri a terra uomini juniores

9.30 Carabina 10 metri uomini

9.30 Pistola automatica 25 metri uomini juniores

10.45 Carabina 50 metri a terra donne juniores

11.45 Carabina 10 metri ragazzi

11.45 Pistola 10 metri master donne

12.30 Carabina 50 metri a terra Sh1

12.30 Carabina 50 metri a terra Sh2

14.00 Carabina 10 metri donne

15.15 Pistola libera 50 metri uomini master

15.15 Pistola libera 50 metri Sh1

16.00 Pistola grosso calibro 25 metri uomini

Sabato 24 settembre

9.00 Carabina 10 metri tre posizioni ragazzi

9.00 Pistola sportiva 25 metri uomini

9.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini juniores

10.15 Pistola sportiva 25 metri donne master

10.15 Pistola sportiva 25 metri Sh1

11.15 Carabina 10 metri tre posizioni allievi

13.00 Pistola sportiva 25 metri uomini juniores

13.15 Pistola sportiva 10 metri allievi

13.15 Pistola sportiva 10 metri ragazzi

15.00 Carabina 10 metri donne juniores

15.00 Carabina 10 metri a terra Sh1

15.00 Carabina 10 metri Sh2

16.00 Pistola standard 25 metri uomini master

Domenica 25 settembre

9.00 Carabina 10 metri allievi

9.00 Pistola 10 metri allievi

9.00 Pistola standard 25 metri uomini

9.00 Carabina 50 metri tre posizioni donne juniores

10.45 Pistola 10 metri ragazzi

13.00 Carabina 10 metri uomini juniores

