Caesar Guerini bronze sponsor dell’Issf

Dalla prossima tappa di Coppa del mondo, in programma a Lonato del Garda, la Caesar Guerini entrerà tra i bronze sponsor dell’Issf, la federazione internazionale di tiro.

Da 25 anni il marchio Caesar Guerini è uno dei più noti del mercato italiano e internazionale delle armi sportive per il tiro a volo: la proprietà ha deciso di rafforzare questo legame entrando tra i bronze sponsor dell’Issf; l’accordo inizierà a produrre i propri effetti in occasione della tappa italiana di Coppa del mondo, in programma a Lonato del Garda dal 5 al 13 luglio.

Giorgio Guerini, presidente dell’azienda, s’è detto «davvero entusiasta» di essere «al fianco dell’Issf in questo percorso». La Caesar Guerini crede «nel potere ispiratore dello sport, ed è onorata di contribuire alla crescita di una disciplina che riflette i [suoi] valori fondamentali».

