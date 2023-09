Campionato del Mondo di Precision Rifle 22Lr, giorni di fuoco al Tav Piancardato

Domenica 3 settembre infatti la manifestazione si concluderà con le premiazioni: a contendersi il primo posto sul podio sono ben 180 tiratori di 19 Paesi che si stanno sfidando su 18 diversi campi prova. Il Campionato del Mondo di Precision Rifle 22Lr, patrocinato dalla Federazione Internazionale Iprf, ha preso il via mercoledì 30 agosto, con la sfilata delle squadre nel centro storico di Deruta.

Cos’è il Precision Rifle?

Il Precision Rifle è una disciplina di tiro a lunga distanza semidinamico con arma lunga, in cui i tiratori si cimentano nell’ingaggiare bersagli multipli a diverse distanze in un tempo pretabilito e controllato.

Vi sono numerosi stage (o piazzole, in italiano) in cui si effettuano percorsi di tiro costruiti secondo la creatività degli organizzatori allo scopo di far divertire i competitori in gara. La gara consiste nel colpire una sequenza di bersagli metallici posti a differenti distanze, sparando da molteplici appoggi supportati e non, il tutto in un tempo di circa 90 secondi.

Il Mondiale in Italia

Venerdì, sabato e domenica sono le giornate dedicate alla competizione vera e propria, mentre i quattro giorni precedenti sono stati dedicati alle prove ed alle poule messe in campo dall’organizzazione.

Due sono le categorie: Open e Factory, che differiscono per la tipologia dell’arma. Nella Factory si impiegano armi di serie, senza alcuna alterazione, mentre nell’Open è consentito intervenire sull’arma personalizzandola secondo le necessità del tiratore.

Potete seguire l’andamento delle competizioni sulla pagina dedicata del Tav Piancardato: le classifiche verranno elaborate direttamente sulle linee di tiro man mano che i tiratori avranno eseguito la propria prova. Alla fine di ogni singola giornata di gara, verranno pubblicate le classifiche parziali.

