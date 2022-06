Campionato italiano Fidasc di tiro di campagna: i vincitori

Fabiano Sabia e Cosimo Velella vincono l’8° Campionato italiano Fidasc di tiro di campagna e si qualificano per il mondiale.

Sono Fabiano Sabia (Basilicata) e Cosimo Velella (Campania) i vincitori dell’8° Campionato italiano Fidasc di tiro di campagna; il titolo vale come qualificazione per il mondiale in programma il 17 e il 18 settembre.

Si è sparato al Centro federale nazionale Fidasc-Coni di Campagna (Sa) in località Tuoro di Serradarce, impianto di tiro gestito da Massimo D’Ambrosio, già presidente regionale Fidasc per la Campania. I 41 atleti si sono sfidati in tre discipline congiunte: 100 metri su quattro posizioni; 50 metri su sagoma mobile di cinghiale; 200 metri da banco. Hanno diretto la competizione gli ufficiali di gara Claudio Di Napoli, Giuseppe Cerullo, Raffaele Lullo e Vincenzo Sassano; Ernesto Cupini il delegato Fidasc.

