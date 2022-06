Benelli Magnifico Set of five, le armi fini di Benelli

Presentata ufficialmente la prima collezione di armi fini di Benelli: ecco il Magnifico Set of five, set di cinque fucili semiautomatici in tre calibri.

Due calibro 12, due calibro 20, uno calibro 28: il Magnifico Set of five, la prima collezione di armi fini di Benelli, copre quasi tutto l’elenco dei calibri per canna liscia; si tratta di cinque fucili semiautomatici a funzionamento inerziale (la base è il Raffaello Executive) ogni dettaglio dei quali, dalla meccanica in giù, è lavorato a mano.

Sulla carcassa in acciaio sono riportate delle incisioni i cui soggetti, diversi a seconda del calibro (caccia agli acquatici nel 12; al fagiano nel 20; alla quaglia nel 28), sono accomunati dal cielo in oro giallo e dal motivo di foglie e ghiande di quercia (oro rosa) che incornicia le scene; è chiaro il richiamo all’araldica di Federico di Montefeltro, duca di Urbino. Sul dorso della carcassa si trova la sicura manuale a due posizioni.

Sono lavorati a mano sia il calcio in legno di noce, finito a olio (calciolo in corno di bufalo), sia gli accoppiamenti. Altro doppio dettaglio caratteristico: ogni arma è marcata con le ultime due cifre del numero di matricola; e nel dettaglio del grilletto e della guardia si ritrovano le proporzioni della sezione aurea.

In acciaio al cromo-molibdeno con brunitura manuale, le canne misurano 650 millimetri nel calibro 28 (strozzatura ***) e 700 millimetri nel 12 (strozzatura **) e nel 20 (strozzatura ***). Rifinita e rabescata a mano, la bindella piana si completa con un mirino in oro; a pompa lo sgancio dell’asta. Alcuni componenti come il tubo serbatoio sono realizzati in alluminio.

