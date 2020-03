Cancellata la convention Nra

Niente 16-19 aprile per la convention Nra 2020.

La 149ª convention Nra non avrà luogo, perlomeno non nei termini attesi. Diretto dalla presidente Carolyn D. Meadows, il consiglio della lobby americana delle armi ha deciso di cancellare l’appuntamento di Nashville originariamente fissato per il 16, 17, 18 e 19 aprile. Pesa la pandemia per la polmonite di Wuhan. Pesa soprattutto lo stato d’emergenza dichiarato in Tennessee. Ovviamente insieme alla convention saltano tutti gli appuntamenti legati, come il forum Nra-Ila dedicato agli approfondimenti legali. In una nota l’Nra fa sapere di non aver assunto la decisione a cuor leggero. In queste circostanze però la priorità è garantire la sicurezza di iscritti, ospiti e di coloro che li circondano.

