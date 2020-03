Tesseramento per il tiro a segno, Uits: ok proroga a sezioni

Tesseramento per il tiro a segno: a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia coronavirus covid-19, l’Uits sposta i termini per gli adempimenti sezionali.

Le sezioni Tsn avranno tempo fino al 30 maggio per versare a Roma le quote di tesseramento per il tiro a segno. Lo si apprende da una nota ufficiale dell’Uits che inoltre fa slittare al 30 aprile l’inserimento dei soci nella lista dei tesserati. Il motivo è ovvio, non importa neppure ribadirlo.

