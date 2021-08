Cancellata la convention Nra 2021

La convention Nra 2021 salta definitivamente.

Niente da fare, la situazione sanitaria costringe a essere ancora prudenti: e dunque salta la convention Nra 2021, originariamente in programma a Houston (Texas) dal 3 al 5 settembre. “Sarebbe difficile, se non impossibile, offrire ai nostri iscritti l’esperienza completa che meritano” scrive l’Nra in una nota.

Il prossimo appuntamento ufficiale è la Celebration of Freedom, in programma a Louisville (Kentucky) nel maggio 2022; fino ad allora l’Nra organizzerà una serie di iniziative locali. Per eventi più grandi c’è da aspettare ancora.

