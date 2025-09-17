Canik lancia la Tti Combat Smoke Edition

In collaborazione con la Taran Tactical Innovations la turca Canik ha sviluppato la pistola semiautomatica Tti Combat Smoke Edition.

Cambiano i colori della finitura two-tone, non più carrello verde oliva e fusto grigio scuro ma fusto nero e carrello grigio fumo, e cambia il rivestimento – pvd – della canna ported scanalata (120,5 millimetri), che mantiene il compensatore: così la turca Canik, in collaborazione con Taran Butler e la Taran Tactical Innovations, ha lavorato sulla pistola semiautomatica Tti Combat, ora declinata nell’allestimento Smoke edition.

Rispetto all’originale restano immodificati il grilletto flat in alluminio (sgancio a 90°), il caricatore di 18 colpi calibro 9×19 mm, le potenzialità optic ready, la mira frontale HiViz in fibra ottica, i tagli di presa aggressivi sul carrello – e aggressiva è anche la texture dell’hold open.

Complessivamente lunga 199,5 millimetri cui corrisponde un peso di 830 grammi, se la Tti Combat Smoke Edition arriverà in Italia sarà merito dell’Origin, che gestisce la distribuzione del marchio.

