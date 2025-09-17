Disponibile in Italia la replica Umarex, ad aria compressa, del revolver Marlin

La Bignami distribuisce in Italia la replica Umarex, arma di libera vendita ad aria compressa, del revolver Marlin.

Nel corso della primavera la tedesca Umarex ha annunciato lo sviluppo delle repliche ad aria compressa di due armi classiche Marlin: grazie alla Bignami, distributore italiano del marchio, il revolver, declinato in una versione di libera vendita (l’energia alla volata è inferiore a 3 Joule, meno della metà del limite che la legge fissa a 7,5 Joule), è ora disponibile anche in Italia; 71 euro il prezzo al pubblico.

In sola azione singola, quest’arma ad aria compressa (275 millimetri la lunghezza, 395 grammi il peso) è dotata di un caricatore capace di ospitare 18 bb calibro 4,5 mm; una singola carica d’anidride carbonica (12 grammi) consente di spararne 100.

