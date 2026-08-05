Carabina 300 metri e bersaglio mobile nel Mondiale Issf di tiro a segno

Nel corso del Mondiale sudcoreano di tiro a segno, in calendario nell’autunno 2027, si gareggerà anche sulla distanza di 300 metri e nella specialità bersaglio mobile.

Quest’anno, in Qatar (1-14 novembre), no, ma nel 2027 il Mondiale di tiro a segno porterà dentro anche la carabina 300 metri e il bersaglio mobile a due distanze, 10 e 50 metri: lo fa sapere l’Issf, che ha modificato anche il titolo dell’appuntamento sudcoreano (si sparerà a Daegu dal 28 ottobre al 9 novembre) in World Championship rifle / pistol / moving target.

Al Mondiale 2027 manca più di un anno: l’Issf e il comitato organizzatore locale si prendono ancora qualche mese prima di comunicare programma e sviluppo.

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