La Smith & Wesson Model 1854 col cannocchiale Vortex Crossfire Hd-2 7x32

Smith & Wesson propone la carabina a leva Model 1854 col Vortex Crossfire Hd-2 7×32 installato di serie: la novità riguarda due versioni in due calibri ciascuna.
Se si combinano le due versioni con i due calibri disponibili, .30-30 Winchester e .45-70 Government, sono quattro le varianti della carabina a leva Model 1854 che da qualche giorno Smith & Wesson (Prima Armi il distributore in Italia) propone col cannocchiale Vortex Crossfire Hd-2 7×32 nella dotazione di serie: della novità beneficia infatti chi preferisce il calcio in polimero (1.479 dollari, acciaio inossidabile a vista) come chi quello in noce (1.579 dollari, finitura nera sulle parti metalliche).
Oltre all’ottica, tutte e quattro le varianti condividono la canna di 20” (508 millimetri), l’azione in acciaio forgiato, il caricatore di 6+1 colpi, la slitta Picatinny, il grilletto flat e la mira frontale a perla in oro.
È un periodo in cui Smith & Wesson è molto attiva: a luglio sono comparse sul mercato la Bodyguard 2.0 col Viridian Rfx1, la M&P15 Axe Sbr in .300 Blackout e la nuova M&P15 Axe Pistol.
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