Csg acquisisce sito industriale per produzione di nitroglicerina

Per rafforzare la propria produzione nel settore della difesa Csg ha acquisito un sito industriale a Gnaschwitz, in Sassonia.

La nitroglicerina è un componente fondamentale dei propellenti a doppia e tripla base, utilizzati nelle cariche per le munizioni di piccolo, medio e grande calibro: per consolidare la produzione europea nel settore della difesa e rafforzare la propria autosufficienza Csg, gruppo ceco quotato alla Borsa di Amsterdam (in Italia lo si conosce soprattutto come azionista di Fiocchi), ha acquisito da Maxam un sito industriale – 57 ettari – a Gnaschwitz, nei pressi di Bautzen, in Sassonia. Venditore e acquirente non hanno reso noto il prezzo della transazione; si sa che solo nella prima fase l’investimento supererà i 100 milioni, e che ci s’attende la creazione di 125 posti di lavoro.

È il secondo stabilimento di Csg in Germania: ne è già attivo un altro a Bomlitz, in Bassa Sassonia, dove dopo l’acquisizione da Msm Walsrode sta crescendo la produzione di nitrocellulosa industriale, compresa quella energetica.

Potenziare l’industria tedesca ed europea

Csg destinerà i prodotti sia a società del gruppo, sia a committenti esterni; d’altronde in questo segmento la situazione geopolitica internazionale sta facendo crescere la domanda sia in Germania, sia nel resto d’Europa.

«L’industria europea della difesa ha bisogno di maggiore capacità produttiva» commenta Jan Marinov, amministratore delegato di Csg Defense systems, «non soltanto nel settore delle munizioni». «[Servono] anche forniture affidabili di materiali energetici strategici, senza i quali non si possono fabbricare le munizioni. L’acquisizione del sito di Gnaschwitz rappresenta un altro passo importante per rafforzare l’integrazione verticale di Csg, la sicurezza degli approvvigionamenti e la flessibilità dell’industria europea della difesa. Allo stesso tempo, in questo modo Csg conferma l’impegno di lungo periodo nell’espansione della propria capacità produttiva in Germania, uno dei principali poli europei in questo settore».

Una volta che si saranno conclusi gli investimenti programmati, il sito manterrà un potenziale significativo di espansione ulteriore: Csg segnala che «le infrastrutture esistenti offrono opportunità per nuovi progetti, tra i quali l’assemblaggio di munizioni sia di medio calibro, sia per carri armati, sia da mortaio di 120 millimetri, e la produzione di componenti».

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