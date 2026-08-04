Da Smith & Wesson i Model 642 e Model 66 nella versione America 250

Smith & Wesson ha sviluppato la versione America 250, in edizione limitata, dei revolver Model 642 e Model 66, rispettivamente in azione doppia e mista.

È un periodo fecondo per Smith & Wesson (Prima Armi il distributore in Italia), che oltre a una serie di novità stabili nel catalogo ha annunciato due revolver in edizione limitata, con i quali celebrare il quarto di millennio dalla Dichiarazione d’indipendenza: si tratta della versione America 250 del Model 642 e del Model 66, caratterizzati dalla particolare incisione del logo Usa 250 sul fianco del fusto in lega d’alluminio, dall’impugnatura blu sintetica e dal pulsante rosso di sblocco della sicura al pollice.

Costruito sulla piattaforma J-frame, il 642 (579 dollari) è un revolver calibro .38 special + (cinque i colpi nel caricatore) in sola azione doppia; la canna di 1,875” (47,6 millimetri) porta a 160 millimetri la lunghezza complessiva, alla quale corrisponde un peso di 408 grammi.

Costruito sulla piattaforma K-frame e dotato di canna di 2,75” (69,85 millimetri), è un po’più lungo (198 millimetri), ben più pesante (949 grammi) e più caro (1.049 dollari) il Model 66 America 250, che spara fino a sei colpi .357 magnum / .38 special + in singola-doppia azione; oltre che nel comando della sicura, il dettaglio rosso si rintraccia anche nella mira frontale, che si abbina a una tacca non fissa come nel 642, ma regolabile sia in alzo, sia in deriva.

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