Quanti background check richiesti in America tra gennaio e luglio 2026?

Il numero di background check richiesti in America nell’ultimo bimestre delinea uno scenario interessante.

È presto per parlare d’inversione di tendenza, dunque più che presto per azzardare un’ipotesi (si teme una maggioranza democratica in parlamento dopo le elezioni di novembre?), però sarebbe sbagliato non prendere atto che per il secondo mese consecutivo il numero di background check, il controllo dei precedenti per l’acquisto di un’arma, richiesti in America è maggiore al dato registrato un anno fa nello stesso periodo: era giù successo a giugno (2.060.462 vs 1.976.635), l’allestimento va in replica a luglio, quando l’Fbi ha lavorato 2.194.363 pratiche contro i 2.006.292 dell’anno scorso. Prima di giugno, era da gennaio 2025 che il confronto anno su anno non faceva registrare una crescita.

Con i dati dell’ultimo bimestre le richieste registrate nel 2026 si avvicinano a quelle dei primi sette mesi del 2025 (15.318.919 vs 15.645.945, -2,09%; si chiuse poco sopra i 26 milioni); occorre attendere ancora un po’ – perlomeno un mese ancora, forse meglio un paio – per capire se si sta delineando una nuova situazione e per cercare di metterla in relazione con gli sviluppi della politica americana.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.