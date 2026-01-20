Staccato presenta la pistola Hd C4x

Staccato amplia il proprio catalogo con l’introduzione della pistola semiautomatica Hd C4x, con freno di bocca integrato nella canna di 4”.

«Ben più di una Hd col freno di bocca integrato»: così la Staccato annuncia l’Hd C4x, la nuova pistola semiautomatica stile 2011 in azione singola (1.815-2.040 grammi il peso di sgancio) sviluppata nel corso di una collaborazione pluriennale con unità tattiche d’élite.

Pensata sia come arma di servizio sia come pistola da difesa, l’Hd C4x ha dimensioni compatte: la sua canna di 4” (finitura Dlc), ossia 102 millimetri, contiene la lunghezza totale in 193 millimetri; è ridotto anche il peso, 695 grammi, tenuto basso dall’impiego di una lega d’alluminio aeronautico per la struttura del fusto.

Sono tre i pacchetti disponibili: chi sceglie quello standard (3.499 dollari) deve accontentarsi della mira frontale Ameriglo e di due caricatori Mec-Gar stile Glock G19 da 15+1 colpi calibro 9×19 mm; i caricatori diventano tre nel pacchetto Preferred (3.699 dollari, mira frontale Trijicon al trizio) e quattro nel Premium (3.899 dollari), caratterizzato anche dalla presenza dei tagli di presa X-Serrations.

