Chiappa Little badger Tdx, la carabina rimfire si fa takedown

La carabina rimfire Chiappa Little badger è ora disponibile anche nella versione takedown Tdx.

Non più solo pieghevole, ma addirittura takedown: grazie al selettore a due posizioni che sblocca il rampone di rotazione dalla sua sede nella bascula e consente di staccare il gruppo canna-manicotto da quello azione-calcio, la carabina rimfire Little Badger si fa addirittura smontabile; in questo modo si massimizza la trasportabilità in spalla o nello zaino.

Come la Ltl Alfa 1.50 Fp Safety Orange e il revolver Saa 1873-22 nella nuova finitura, è una delle novità del 2023 in casa Chiappa: prende il nome di Little badger Tdx, per l’appunto takedown, e costa 279 dollari. L’aggancio tra le due componenti è ricavato lateralmente dalla quadruplice slitta Picatinny che costituisce l’astina della canna filettata (1/ 2 x28), lunga 420 millimetri.

Si tratta ovviamente di una carabina monocolpo .22 lr in azione singola (787 millimetri la lunghezza totale, 1.320 grammi il peso); i dispositivi di mira sono essenziali, una tacca modello militare e un mirino a lama con due alette protettive. Il calcio scheletrizzato è del tipo monotubo, con calciolo pieghevole in lamiera bloccato da un perno a vite; come nella versione originaria, anche qui c’è modo d’inserire munizioni di scorta.

L’imballo è particolarissimo, un tubo in plastica simile a quello che s’impiega per il trasporto dei disegni tecnici; lo corredano grafiche personalizzate, bloccaggi interni e cinghia in nylon. Di serie è fornito anche uno scovolino in fibra; a parte è acquistabile una serie d’accessori come l’estensione che sposta a destra o a sinistra la presa del cane o due diverse impugnature, una da fissare subito dietro il ponticello e una con gli attrezzi per la pulizia da campo.

