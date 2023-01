Chiappa Ltl Alfa 1.50 Fp Safety Orange, l’arma non letale vestita d’arancio

L’ultima novità di Chiappa è un’arma non letale destinata all’autodifesa e utile anche per l’addestramento: si chiama Chiappa Ltl Alfa 1.50 Fp Safety Orange.

Non rientra tra quelle di libera vendita (lo è invece l’Umarex Glock G17 calibro 6 mm) visto che alla volata produce un’energia superiore ai 14 Joule (il massimo di legge è 7,5), ma è comunque configurabile come un’arma non letale visto che nasce per l’autodifesa e spara palle in gomma calibro .50 (possono eventualmente contenere anche peperoncino) utili per convincere i malintenzionati a desistere. E il colore non è solo dovuto a un vezzo estetico: serve infatti a richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine segnalando che non si tratta di un’arma da fuoco ma neppure di un giocattolo; e secondo il codice di Jeff Cooper in ambito tattico l’arancione descrive una minaccia potenziale d’attacco da cui difendersi.

È più o meno riepilogato tutto nel nome della Ltl Alfa 1.50 Fp Safety Orange, ove Ltl sta per less than lethal, l’ultima novità nel catalogo di Chiappa che la propone a 249 euro. Prenderci confidenza è facile, visto che il suo design è ispirato a quello delle pistole per difesa di maggior successo; è uno dei motivi per cui oltre che per l’autodifesa si rivela utile anche per l’addestramento.

La Chiappa Ltl Alfa 1.50 Fp Safety Orange sfrutta un sistema di propulsione a CO 2 (bomboletta standard da 12 grammi) alloggiato all’interno dell’impugnatura; collocato sotto la canna, il suo serbatoio tubolare a molla (caricamento manuale) ospita sette colpi.

Grazie alla costruzione in tecnopolimeri il peso è contenuto (400 grammi) ma la robustezza resta elevata; la canna da 115 millimetri (245 millimetri la lunghezza totale) estende a 25 metri la portata del tiro utile (140 m/s la velocità alla bocca), ma la gittata massima dei proiettili è molto superiore.

