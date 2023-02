Bergara B-14 Bmr, un approccio al calibro .22 Lr

La Bergara B-14 Bmr rappresenta una proposta economica e dedicata a chi vuole iniziare a sparare seriamente con l’arma lunga small-bore.

Allo Shot Show 2020 di Las Vegas, il produttore spagnolo Bergara aveva già calato un poker d’assi inserendosi nel vasto e ancora prolifico mercato delle carabine da tiro e da plinking (da caccia ove consentito) di piccolo calibro: quattro modelli smallbore in .22 Long rifle, due con otturatore girevole scorrevole (bolt-action) e due a funzionamento semiautomatico.

La B-14R Trainer Steel (costruita totalmente in acciaio: modello già testato su questa rivista sul numero di luglio 2020) e la B-14R Trainer Carbon (canna racchiusa entro un manicotto in fibra di carbonio per diminuire il peso di quattro etti) sono sicuramente realizzate senza porsi un budget limite; quindi con soluzioni mutuate dai modelli fullbore con le quali condividono molti particolari.

Queste due bolt non erano sufficienti per consolidare la loro posizione commerciale: Bergara ha così realizzato un modello di ingresso (anch’esso nelle varianti Steel/Carbon) di costo alquanto inferiore. Importa e distribuisce la Ra Sport del Fratelli Redolfi di Manerbio (Bs) per un prezzo di listino al pubblico di 724 euro.

La prova completa: come leggerla

Bergara B-14 Bmr cal. .22 Lr