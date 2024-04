Christensen Modern precision rifle rimfire, versatilità all’estremo

La Christensen Modern precision rifle rimfire è disponibile in .17 Hmr, .22 lr o .22 Wmr, in tre diversi colori e tre lunghezze di canna.

Tre lunghezze di canna, tre calibri e tre colori: anche all’apparenza si capisce quanto sia versatile la carabina Modern precision rifle rimfire, per la quale la Christensen promette un’accuratezza inferiore al moa anche a 50 iarde.

In ciascuna delle tre lunghezze (16”, 18” o 20”, ossia 406, 457 o 508 millimetri) e in ciascuno dei tre calibri (.17 Hmr, .22 lr, 22 .Wmr) la canna si completa con una filettatura ½x28; il copricanna (slot M-Lok) è realizzato in fibra di carbonio, stesso materiale impiegato per il poggiaguancia regolabile in altezza (è regolabile anche la length of pull), nota caratteristica del calcio collassabile che accompagna lo chassis in billet leggero (peso complessivo 2.810 grammi; impugnatura tipo Ar); la Christensen lo tratta con una finitura Cerakote Tungsten o Desert brown o un’anodizzazione nera.

La Modern precision rifle rimfire si completa con un caricatore Ruger Bx-1, un grilletto TriggerTech stile Remington 700 e una slitta Picatinny; sul mercato americano il prezzo di lancio è fissato a 1.249 dollari.

