La Marlin ha annunciato l’ingresso della Model 336, carabina a leva calibro .30-30 Winchester (canna di 424 millimetri), nella linea Dark Series.

Lo scorso novembre l’aveva annunciata per il 2024: la Marlin (gruppo Ruger) ha avuto bisogno di poco tempo per mantenere la promessa, visto che nelle scorse ore ha ufficializzato l’ingresso della carabina a leva Model 336 nella Dark Series dove già c’era la 1895.

Grazie alla finitura Cerakote Graphite black spalmata sulla lega d’acciaio e al trattamento del polimero impiegato per il calcio, rinforzato in nylon (il poggiaguancia è regolabile in altezza; length of pull 343 millimetri), l’abito è quello tipico di questa linea, tutto nero. Per azione, meccanismo della leva e ponticello la Marlin ha usato le proprie macchine a controllo numerico; filettata 5/ 8 x24 (la protegge un copricanna in alluminio con slot M-Lok; alla volata è installato un freno di bocca radiale) la canna di 16,7” (424 millimetri) è invece ottenuta tramite rotomartellatura.

Completata infine da un caricatore tubolare da 5+1 colpi calibro .30-30 Winchester, da una sicura cross-bolt, da una mira frontale in fibra ottica e un ghost-ring, sul mercato internazionale la Marlin Dark Series Model 336 (lunghezza 902 millimetri, peso 3.130 grammi) costa 1.429 dollari.

