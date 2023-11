La Bono Academy di Sesto San Giovanni (Mi) organizza un workshop dedicato alla difesa con lo spray al peperoncino, aperto sia a donne sia a uomini maggiori di 16 anni

Il workshop sulla difesa con lo spray al peperoncino si terrà domenica 3 dicembre, dalle 9,30 alle 13,30, presso la Bono Academy – Scuola di arti marziali e difesa personale, in via Mazzini, 33 – Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

Durante questo seminario dedicato alla sicurezza personale verranno insegnate le procedure di utilizzo, le strategie indispensabili a rendere lo spray al peperoncino uno degli strumenti difensivi legali più efficaci. I partecipanti metteranno in pratica quanto appreso con le simulazioni sotto effetto adrenalinico grazie agli spray inerti e inoffensivi e uno staff di esperti docenti Difesa Donna guidati dagli istruttori Donatello Narracci e Deborah Carravieri. Il workshop è a numero chiuso e la quota di partecipazione è 55 euro, inclusa l’assicurazione.

Per informazioni e preiscrizioni: staff@difesadonna.it oppure WhatsApp 3755722651

