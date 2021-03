Ci siamo, e ritroverete tutto

Non preoccupatevi se per un po’ non troverete qualche vecchia notizia nell’archivio storico: tornerà tutto.

Mercoledì ci siamo risvegliati in mezzo alle fiamme: i server su cui si appoggia armimagazine.it sono infatti rimasti coinvolti nell’incendio che ha colpito la sede di Ovh a Strasburgo. Siamo stati offline qualche ora, ve ne sarete accorti; e vi sarete accorti anche che non appena tornati operativi abbiamo ripreso ad aggiornarvi con costanza.

È probabile che per qualche giorno, o qualche settimana, non ritroverete qualche vecchia notizia nell’archivio storico: ci vorranno un po’ di tempo e un po’ di pazienza per riportare tutto alla luce. Ma ci stiamo già lavorando, e vi promettiamo che a breve ritroverete tutto quello che c’era insieme ovviamente a tutto quello che succederà da ora in poi. Continuate a seguirci.