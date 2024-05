Colt-Cz completa l’acquisizione della Sellier & Bellot

Il gruppo Colt-Cz ha completato l’acquisizione della Sellier & Bellot, storica azienda ceca impegnata nel settore delle munizioni.

Tra il pagamento diretto (350 milioni, finanziati in parte con risorse di cassa esistenti e in parte con prestiti bancari in scadenza nel 2029) e le 13.476.440 azioni ordinarie passate di mano, complessivamente al gruppo Colt-Cz l’acquisizione della Sellier & Bellot è costata 703 milioni di dollari. Lo si apprende da una nota diffusa dopo la chiusura dell’operazione, annunciata alla fine del 2023 e completata negli scorsi giorni.

Le principali modifiche alla struttura societaria sono già definite. La Cbc Europe, la filiale europea della compagnia brasiliana che ha ceduto il ramo d’azienda (lo aveva acquistato nel 2009), è entrata nel capitale del gruppo Colt-Cz col 27,71%; un suo rappresentante farà parte del consiglio di vigilanza; Radek Musil, finora amministratore delegato della Sellier & Bellot, sarà cooptato nel consiglio d’amministrazione, con responsabilità nel segmento munizioni. Al momento non si attendono ulteriori modifiche nel management.

«Il completamento dell’acquisizione di Sellier & Bellot rafforza significativamente la posizione del gruppo nel settore delle munizioni di piccolo calibro» ha detto Jan Drahota, presidente e amministratore del gruppo Colt-Cz, «e rappresenta una naturale estensione del nostro campo d’azione oltre la produzione di armi leggere»; Colt-Cz intende «offrire i prossimi prodotti come un vero sistema di armi da fuoco, munizioni e accessori perfettamente sincronizzati».

Fondata nel 1825, la Sellier & Bellot impiega circa 1.600 dipendenti; il suo stabilimento produttivo si trova a Vlašim, in Boemia centrale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.