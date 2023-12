Colt-Cz Group acquisisce Sellier & Bellot

Colt CZ Group ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con Cbc Europe per l’acquisto del 100% di Sellier & Bellot.

Dopo l’acquisizione da parte della Holding Beretta di Ruag Ammotec, prosegue la campagna acquisti dei produttori di armi nei confronti delle aziende di munizioni. Questa volta tocca ad altri due marchi celeberrimi nel mondo delle armi.

Colt CZ acquisirà il 100% delle azioni di Sellier & Bellot per un importo di 350 milioni di dollari e una nuova emissione di azioni ordinarie di Colt Cz che porterà a una partecipazione di CBC del 27-28% nel capitale azionario di Colt Cz Group dopo la transazione. Lo ha annunciato oggi il gruppo ceco con un comunicato stampa.

Il numero definitivo delle partecipazioni di CBC in Colt CZ Group sarà determinato in base ai risultati finanziari certificati di entrambe le società per l’anno 2023. L’acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione delle risorse di cassa esistenti della società e del finanziamento del debito. La transazione è soggetta all’approvazione normativa in vari Paesi e si prevede che si concluderà nella prima metà del 2024.

I commenti dei protagonisti

Jan Drahota, ceo e presidente del Consiglio di amministrazione di Colt CZ Group: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a uno dei più antichi e importanti produttori di munizioni di piccolo calibro, Sellier & Bellot, nel gruppo Colt Cz. Quest’acquisizione s’inserisce nella nostra strategia a lungo termine volta a espanderci non solo nel nostro segmento principale delle armi leggere, ma anche in aree correlate, come le munizioni, che rappresentano un complemento naturale dei nostri prodotti. Non vediamo l’ora di lavorare con la direzione di Sellier & Bellot, i suoi dipendenti, partner e clienti… Sellier & Bellot porterà senza dubbio un grande contributo al nostro intero Gruppo”.

Fabio Mazzaro, cfo di Cbc Global Ammunition LLC: “Il contributo di successo di una delle società di punta di Cbc Global Ammunition Group a Colt Cz Group in cambio di una significativa partecipazione azionaria segna il punto di partenza di una collaborazione strategica di grande impatto. Siamo convinti della visione a lungo termine del management di Colt Cz e crediamo che la transazione porterà a una notevole creazione di valore tra i segmenti delle munizioni e delle armi da fuoco. La nostra controllata Magtech Ammunition continuerà a fungere da entità di vendita dedicata per Sellier & Prodotti Bellot negli Stati Uniti. Ciò garantisce un servizio clienti eccezionale e una distribuzione affidabile per preservare ulteriormente Sellier & Bellot”.

Radek Musil, CEO di Sellier & Bellot: “Sono lieto che Sellier & Bellot, dopo molti anni di successo nel gruppo Cbc, entrerà a far parte del gruppo Colt Cz, che ha radici ceche e, allo stesso tempo, una presenza internazionale. Siamo convinti che il legame con Colt Cz Group porterà un grande futuro per Sellier & Bellot. Continueremo a costruire il nostro marchio tradizionale e lavoreremo a stretto contatto con il team di Colt CZ Group nello sviluppo dei nostri prodotti per offrire le migliori soluzioni ai nostri clienti”.

Chi sono Sellier & Bellot e Cbc

Sellier & Bellot è un produttore ceco di munizioni e si pone tra le più antiche società di ingegneria della Repubblica Ceca e del mondo. I prodotti dell’azienda sono fabbricati con il suo marchio dal 1825. Il portafoglio di prodotti dell’azienda comprende un’ampia gamma di munizioni da caccia e sportive e componenti per pistole e rivoltelle, fucili, fucili da caccia e cartucce a percussione anulare. Sellier & Bellot è anche un importante fornitore di munizioni di piccolo calibro per i clienti militari e delle forze dell’ordine in tutto il mondo. L’azienda conta circa 1.600 dipendenti e gestisce il suo impianto di produzione principale a Vlašim, nella Repubblica Ceca.

Cbc Global Ammunition LLC e CBC Europe sono le entità holding di un gruppo di società attive a livello internazionale nel settore delle munizioni: Cbc Brazil, Magtech Ammunition, MEN, SinterFire, New Lachaussée e Fritz Werner. Insieme, questa alleanza strategica forma una delle più grandi società di munizioni al mondo, con un’esperienza combinata di oltre 300 anni nella produzione di calibri piccoli e medi.

