Contessa Simple Black Tactical Qr, lo sgancio rapido è monolitico

Nel listino della bresciana Contessa, azienda nota a livello internazionale per gli attacchi per ottica, si trova anche il Simple Black Tactical Qr, che offre la comodità dello sgancio rapido.

Chi possiede un’arma tattica destinata alle gare di tiro Prs oppure caccia con carabina, apprezza in particolar modo gli attacchi a sgancio rapido: consentono di smontare il cannocchiale senza doversi preoccupare di perdere la taratura del cannocchiale, semplificando di molto il trasporto dell’arma.

E, se si dispone di una seconda ottica – per esempio un punto rosso per un Ar15 – allora passare dal cannocchiale al punto rosso richiederà pochi secondi.

Contessa nella sua nuova sede a Marcheno, in Valtrompia, inaugurata nel 2017, è attiva fin dal 1974 nella produzione di minuteria meccanica di precisione e, a inizio 2000, della gamma Simple Black, prima linea di supporti per ottiche che beneficia dell’esperienza maturata da Contessa.

Nella gamma abbiamo avuto modo di provare su più carabine il Simple Black Tactical QR, attacco monolitico fisso per guide Picatinny, abbinato a un cannocchiale Delta Stryker Hd 3,5-21×44.

Supporto granitico

Nei nostri test abbiamo avuto modo di apprezzare la solidità dell’attacco di Contessa: abbiamo passato il cannocchiale da una carabina all’altra, sparando un centinaio di colpi in tutto, e il Simple Black Tactical QR ha sempre conservato la tenuta del cannocchiale.

L’attacco è dotato di anelli integrali, ciascuno fissato da sei viti torx (tre per lato).

Nel modello in foto sono da 34 mm (SBT03, prezzo 396,50 euro), ma esiste la versione per 30 mm e gli adattatori per altre misure) e anche di una livella che aiuta a posizionare correttamente il cannocchiale.

Il sistema a sgancio rapido – un brevetto di Contessa – garantisce la ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l’altro, grazie ai punti di chiusura sulla slitta in acciaio trilegato temprato; l’attacco è per il resto in lega leggera: infatti, il peso complessivo è contenuto in 270 grammi.

L’operazione di sgancio si compie con una mano sola: basta abbassare il cursore laterale premendo con il pollice e spingere la leva laterale verso l’esterno con l’incavo dell’indice.

L’attacco è disponibile con inclinazione a 20 Moa per chi pratica tiri particolarmente lunghi, in diversi colori: nero, verde, sabbia, marrone e camouflage.

