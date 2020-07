Colt Royal Blue 1911 Classic, una nuova pistola tradizionale per Colt

Lunga 216 millimetri, la Royal Blue 1911 Classic è la pistola tradizionale con cui Colt onora il modello Government.

Un tributo alla leggenda: Colt definisce così la Royal Blue 1911 Classic, la sua nuova pistola tradizionale che vuol celebrare il glorioso modello Government. Classicamente .45 ACP come ogni autentica 1911, l’arma trova il proprio segno distintivo nella finitura bluastra lucida, quasi brillante, sulle parti in metallo. “Ci si può specchiare” chiosa il produttore.

Pistola ad azione singola, dal punto di vista meccanico la Colt Royal Blue 1911 Classic è debitrice della Serie 70. La arricchiscono canna National Match da 127 millimetri, mire fisse, caricatore da 7+1 colpi e cresta del cane a vista. Sulle guancette in palissandro con grip a doppio diamante trova spazio il simbolo di Colt in oro. In attesa di metterla ufficialmente in commercio, Colt ne ha fissato il prezzo di lancio a 1.499 dollari.

