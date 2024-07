Sig Sauer P320 Flux Legion, una P320 con l’impugnatura tattica

Nella Sig Sauer P320 Flux Legion è installata di serie un’impugnatura modulare tattica stile Pdw.

È costruita per mantenere la rapidità e la manovrabilità di una pistola abbinandole alla stabilità di una carabina: nell’ultima variante della P320 che la Sig Sauer (scuderia Bignami) ha introdotto nella linea Legion c’è infatti di serie l’impugnatura Flux (porta-caricatore di ricambio nella parte anteriore, calciolo collassabile); in questo modo la si può imbracciare come una Pdw, ossia una personal defense weapon.

Le caratteristiche della serie Legion si rintracciano nel carrello full size in acciaio inossidabile, stesso materiale impiegato per la fire control unit, nel grilletto scheletrizzato (funzionamento striker fired) e nel particolare tono nella finitura Cerakote.

Dotata di compensatore integrale, la canna in acciaio al carbonio misura 3,9”, ossia 99 millimetri; col calcio ridotto al minimo la P320 Flux Legion si ferma a 227 millimetri (1.395 grammi il peso con un caricatore da 30 colpi calibro 9×19 mm). Sulla slitta Picatinny è installabile un micro-red dot, collimabile con le mire metalliche XRay3 diurne-notturne.

