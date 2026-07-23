Smith & Wesson accorcia la M&P15 Axe Sbr, in .300 Blackout

La Smith & Wesson M&P15 Axe Sbr è disponibile in una variante con la canna di 8”: .300 Blackout il calibro.

Da 14,5” e 11,5”, ossia 368 e 292 millimetri, la canna si riduce a 8”, 203 millimetri: Smith & Wesson accorcia ancora la M&P15 Axe Sbr (rigatura 1:7,5”, filettatura 5/ 8 x24, finitura Armornite sull’acciaio al cromo-molibdeno-vanadio; il fusto invece è in alluminio), arma semiautomatica costruita sulla base della piattaforma M&P15 e inserita nella linea omonima, e per la prima volta anziché in 5,56×45 mm Nato la propone in .300 Blackout (30 i colpi nel caricatore). La caratteristica chiave è il sistema di gas Gemtech Gvac, ottimizzato per l’impiego con i moderatori di suono.

Smith & Wesson ha dotato l’arma di copricanna free floating Midwest industries Combat con slot M-Lok, calcio regolabile Magpul Ctr con impugnatura a pistola, manetta d’armamento ambidestra Radian Raptor, sicura al pollice, mire abbattibili Williams.

Complessivamente lunga 635 millimetri cui corrisponde un peso di 2.560 grammi, sul mercato americano questa variante della M&P15 Axe Sbr costa 1.499 dollari. L’eventuale distribuzione in Italia passerà da Prima Armi, della cui rete il marchio Smith & Wesson fa parte.

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