Coppa del mondo di tiro: intanto sei medaglie per l’Italia

Le selezioni azzurre aprono la Coppa del mondo di tiro di Osijek con tre medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo.

Il fine settimana lungo porta all’Italia sei medaglie nella Coppa del mondo di tiro in corso a Osijek. E i protagonisti sono molto simili a quelli in copertina dopo l’Europeo di inizio mese. Conquistano infatti l’oro la squadra di pistola ad aria 10 metri (16-6 sulla Serbia per Paolo Monna, Alessio Torracchi e Federico Nilo Maldini) e poi Tammaro Cassandro (55+2 vs 55+1 sull’argentino Federico Gil) e la squadra maschile (oltre a Cassandro ne fanno parte Domenico Simeone e Gabriele Rossetti) nello skeet.

Nella stessa disciplina sono arrivati anche l’argento per la squadra femminile (Chiara Cainero, Chiara Di Marziantonio e Diana Bacosi) dietro la Russia e il bronzo per gli olimpionici Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel mixed team. Bronzo infine anche per Sofia Ceccarello, fresca di carta olimpica, nella gara di carabina 10 metri vinta dall’ungherese Eszter Meszaros.

Coppa del mondo di tiro: i primi campioni

Carabina ad aria compressa 10 metri

Uomini : William Shaner (Usa)

: William Shaner (Usa) Donne : Eszter Meszaros (Hun)

: Eszter Meszaros (Hun) Squadra maschile : Russia

: Russia Squadra femminile : Iran

: Iran Mixed team: Ungheria

Pistola ad aria compressa 10 metri

Uomini : Javad Foroughi (Iri)

: Javad Foroughi (Iri) Donne : Antoaneta Kostadinova (Bul)

: Antoaneta Kostadinova (Bul) Squadra maschile : Italia

: Italia Squadra femminile : Bulgaria

: Bulgaria Mixed team: Russia

Skeet

Uomini : Tammaro Cassandro (Ita)

: Tammaro Cassandro (Ita) Donne : Zilia Batyrshina (Rus)

: Zilia Batyrshina (Rus) Squadra maschile : Italia

: Italia Squadra femminile : Russia

: Russia Mixed team: Cile

Carabina 50 metri tre posizioni:

Uomini: Serhiy Kulish (Ukr)

Il programma delle finali

Lunedi 28 giugno : pistola rapida 25 metri donne (11.30); carabina 50 metri tre posizioni donne (15.30); carabina 50 metri tre posizioni squadra maschile (18.30)

: pistola rapida 25 metri donne (11.30); carabina 50 metri tre posizioni donne (15.30); carabina 50 metri tre posizioni squadra maschile (18.30) Martedì 29 giugno : carabina 50 metri tre posizioni squadra femminile (11.30); pistola rapida 25 metri uomini (14.15); carabina 50 metri tre posizioni mixed team (18.15)

: carabina 50 metri tre posizioni squadra femminile (11.30); pistola rapida 25 metri uomini (14.15); carabina 50 metri tre posizioni mixed team (18.15) Mercoledì 30 giugno : pistola rapida 25 metri mixed team (14.00); trap donne (16.30); trap uomini (17.45)

: pistola rapida 25 metri mixed team (14.00); trap donne (16.30); trap uomini (17.45) Giovedì 1° luglio : pistola rapida 25 metri squadra femminile (11.00); pistola rapida 25 metri squadra maschile (14.00); trap squadra femminile (16.00); trap squadra maschile (18.00)

: pistola rapida 25 metri squadra femminile (11.00); pistola rapida 25 metri squadra maschile (14.00); trap squadra femminile (16.00); trap squadra maschile (18.00) Venerdì 2 luglio: trap mixed team (16.00)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.