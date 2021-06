FN 303 Mk2 Less Lethal Launcher, la nuova arma non letale di Fn America

Calibro .68, la FN 303 Mk2 Less Lethal Launcher è la nuova arma non letale per agenzie di pubblica sicurezza e forze di polizia.

Dopo quasi vent’anni (apparve sul mercato nel 2003) la FN 303 Less Lethal Launcher si rinnova: la nuova arma non letale di FN America si chiama FN 303 Mk2 Less Letal Launcher, ovviamente destinata alle agenzie di pubblica sicurezza e alle forze di polizia.

In polimero leggero, rispetto al modello più vecchio è caratterizzata da mire facilmente regolabili e da un nuovo sistema propulsivo. In questo modo la vita operativa raddoppia e la manutenzione necessaria si riduce: per i primi 5.000 colpi non è previsto alcun intervento. La slitta Mil-Std 1913 consente di installare rapidamente ottica o punto rosso.

Semiautomatica calibro .68 capace di sparare fino a 50 metri, la FN 303 Mk2 Less Letal Launcher è dotata di un caricatore che ospita 15 proiettili inerti, facilmente sostituibili con quelli a vernice. La cover del caricatore permette di verificare con un colpo d’occhio tipo e numero dei proiettili inseriti.

