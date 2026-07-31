Da KelTec la Sub-Sdp

Sulla base della carabina ripiegabile Sub2000 KelTec ha sviluppato la pistola Sub-Sdp.

Cambiano le dimensioni e parte della struttura, ma rimane intatta la caratteristica che ha massimizzato il successo della Sub200, di cui il pubblico internazionale ha apprezzato il calcio pieghevole: ispirandosi a questa piattaforma KelTec ha sviluppato la pistola Sub-Sdp, della quale si può ripiegare il supporto stabilizzatore all’occorrenza imbracciabile.

Filettata ½x28, la canna misura 6”, ossia 153 millimetri: ciò contiene le dimensioni complessive fino a un minimo di 254 millimetri (458 quando il calcio è esteso, 1.620 grammi il peso totale); di serie la Sub-Sdp ospita un caricatore Magpul di 15 colpi (9×19 mm il calibro), eventualmente sostituibile con quelli bifilari tipo Glock.

Lanciata sul mercato internazionale a 599 dollari (l’eventuale distribuzione in Italia passerà da Origin Stb), oltre che in quella standard la Sub-Sdp è disponibile anche nella variante Defender (799 dollari), con ottica Vortex Crossfire, due caricatori Magpul Pmag di 27 colpi e freno di bocca integrato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.