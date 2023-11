Cz 457 Carbon, una carabina .22 lr carbon wrapped

Carabina rimfire calibro .22 lr, la Cz 457 Carbon si caratterizza per la fibra di carbonio avvolta intorno alla canna di 525 millimetri.

In gergo, e sinteticamente, si dice carbon wrapped, formula che indica la canna avvolta in fibra di carbonio: è la principale caratteristica della Cz 457 Carbon, carabina .22 lr di circa 350 grammi più leggera (2.150 grammi il peso complessivo; 525 millimetri la lunghezza della canna, 977 quella totale) della controparte in solo acciaio.

L’impiego della fibra di carbonio non serve soltanto a ridurre il peso: la Cz promette anche un’efficace riduzione del calore e delle vibrazioni via via che si spara.

La 457 Carbon è riconoscibile a una prima occhiata: la Cz ha infatti scelto una finitura camouflage per il calcio in polimero; le parti metalliche sono invece lavorate con un particolare trattamento che ne aumenta la durata.

Priva di mire metalliche, l’arma si completa con un grilletto regolabile (sia per peso di sgancio, di serie 12 ma registrabile tra 8 e 15 Newton, sia per corsa, tra 0,5 e 5 millimetri) e un caricatore estraibile da cinque colpi; l’aftermarket mette comunque a disposizione due versioni maggiorate, da dieci o quindi colpi. L’otturatore ruota con un angolo di 60°.

Per conoscere il prezzo e tempi e modi della distribuzione internazionale (in Italia Cz è un marchio gestito da Bignami) bisognerà attendere qualche settimana ancora.

