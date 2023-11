La Springfield Armory 1911 Mil-Spec riprende lo stile militare della prima Government di Colt, in primis la finitura fosfatata opaca, con qualche concessione alla modernità come la canna match da 5”, le mire con i tre punti bianchi e gli intagli di presa inclinati.

Risale al 1777 la nascita del nome “Springfield Armory”: così era designato il luogo scelto da George Washington per immagazzinare munizioni e armi per la Guerra d’indipendenza americana; nel 1794 nel sito si cominciò a produrre armi, attività proseguita per quasi due secoli, fino al 1968 quando l’attività fu chiusa dal governo degli Stati Uniti.

Il nome Springfield Armory era destinato a finire nei musei armieri, se la famiglia Reese, attiva nella produzione di armi, non lo avesse adottato per la propria produzione che proponeva i grandi classici americani: M1 Garand, 1911-A1, M14.

In tempi più recenti, Springfield Armory ha affiancato la produzione di semiautomatiche polimeriche moderne commercializzate insieme con la croata Hs Produkt. La produzione di Government 1911, però, non è mai stata abbandonata, anzi, si è sviluppata in un’articolata gamma che va da modelli aderenti alla tradizione ad altri più customizzati.

Con l’ingresso nel listino di Adinolfi, il marchio americano torna a una diffusione nel nostro Paese continua e attenta. Dal listino abbiamo provato la 1911 Mil-Spec, modello d’ingresso della gamma, che però non va assolutamente considerato un prodotto cheap perché costruzione, abbinamenti e materiali sono di prim’ordine.

Primo contatto

La 1911 Mil-Spec è venduta in una busta in nylon chiusa da una zip (bloccabile con un lucchetto) che protegge bene l’arma da urti; c’è un solo caricatore metallico, il classico monofilare da sette colpi.

Impugnata l’arma, si apprezza subito la sensazione di robustezza che dà visto che pesa oltre 1.100 grammi ed è tutta in acciaio: fusto e carrello sono ricavati da forgiato lavorato per asportazione di truciolo, e finiti con una fosfatazione grigia opaca: rispetto alla brunitura, è più resistente alla corrosione e allo sfregamento.

Sono invece bruniti, color nero, i comandi, costituiti dalla leva dell’hold open, dalla leva della sicura manuale (presente sul solo lato sinistro) e dal pulsante di sgancio del caricatore, in posiziona tradizionale, alla base del ponticello; nero è anche il grilletto polimerico e di tipo pieno, e il cane esterno, che ha cresta sottile, con sommità zigrinata per evitare che scivoli sotto il pollice.

Le guancette, particolarmente spesse e zigrinate con passo fine, sono in legno di noce e prive delle due classiche losanghe che hanno le viti di fissaggio come centri.

Come la 1911A1 militare, la Springfield sfoggia sgusciature ai lati del fusto, dietro il grilletto, per facilitare il posizionamento del dito indice su di esso, e un dorsalino bombato e solcato da una serie di scanalature antiscivolo verticali; abbiamo inoltre la tradizionale sicura automatica dorsale, costituita da un’elsa di tipo standard.

Intagli di presa inclinati

Cambiano, invece, il posizionamento degli intagli di presa sul carrello che non sono più verticali ma inclinati, ed è presente l’avvisatore di colpo in canna, costituito da una scanalatura praticata al centro della parte superiore del vivo di culatta della canna: se la cartuccia è camerata, è possibile vederne il fondello attraverso questa scanalatura.

Anche se, va ricordato, tale dispositivo non può in alcun modo rimpiazzare le obbligatorie misure di sicurezza.

Mire con dot bianchi e scatto in singola azione

Le mire della Springfield sono come quelle originali, ma, rispetto alle mire militari, risultano più alti in modo da rendere più agevole l’operazione di collimazione. La tacca di mira è inserita in un incastro a coda di rondine, mentre il mirino è fisso, tipo Patridge, con dot bianco da traguardare nella finestra a “U” della tacca posta tra altri due dot laterali bianchi, utili per l’utilizzo in condizione di luce scarsa.

Pur essendo concepiti per il porto, gli elementi di mira si sono dimostrati funzionali nel corso delle prove pratiche: il traguardo lascia luce a sufficienza ai lati del mirino per collimare quest’ultimo in velocità, ma senza penalizzare la precisione di puntamento nel tiro lento mirato.

La faccia posteriore del mirino, angolata, diminuisce il rischio d’impigliamenti nell’estrazione; per lo stesso motivo gli spigoli superiori della tacca sono smussati, cosa che diminuisce anche il logorio degli abiti nel porto occulto.

Lo scatto in sola Singola azione è in due tempi, con una precorsa breve e una sorta d’indurimento in prossimità dell’ingaggio del secondo tempo: è però una caratteristica avvertibile solo nel tiro lento mirato, mentre in quello rapido l’ingaggio del secondo tempo viene percepito senza incertezze.

Il peso di sgancio rilevato con il nostro dinamometro Lyman è stato contenuto, solo 1.370 grammi, valore basso per la tipologia di arma.

Dove trovare la prova

Abbiamo messo alla prova la pistola americana all’Oklahoma Camp di Uboldo (Va), sulla distanza di 15 metri, impiegando munizioni commerciali Fiocchi leadless con palla ramata ogivale di 230 grani.

Springfield Armory 1911 Mil-Spec cal. .45 Acp

Produttore: Springfield Armory, Usa, springfield-armory.com

Distributore: Adinolfi, Monza, tel. 039 230.07.45, adinolfi.com

Modello: 1911 Mil-Spec

Tipo: pistola semiautomatica

Calibro: .45 Acp

Funzionamento: corto rinculo a canna oscillante sistema Colt-Browning

Caricatore: monofilare da 7 colpi

Canna: 127 mm, tipo match, rigatura a sei principi sinistrorsi con passo di 1:16”

Scatto: Singola azione

Percussione: cane esterno

Sicura: manuale a leva sul fusto, automatica dorsale, mezza monta del cane

Mire: mirino fisso tipo Patridge, tacca di mira innestata a coda di rondine, entrambi con riferimenti bianchi (3-dot system)

Materiali: acciaio al carbonio (inox per il bushing), legno di noce per le guancette, polimero per il grilletto

Finiture: fosfatazione grigia opaca, canna lucida, comandi bruniti

Lunghezza totale: 218 mm

Peso: 1.129 g

Classificazione: arma sportiva

Prezzo: 1.229 euro

