Cz 600 Mdt, la carabina bolt-action per le gare di Prs

Agli appassionati di tiro dinamico sportivo la Cz propone la Cz 600 Mdt, carabina bolt-action nei calibri 6,5 Creedmoor e .308 Winchester; la canna misura 610 millimetri.

Nasce dalla sintesi tra l’azione Cz 600 e lo chassis tattico Mdt in duralluminio: senza troppi fronzoli denominata Cz 600 Mdt, la nuova carabina bolt-action della Cz (due le varianti cromatiche: finitura Cerakote grigia o deep bronze) è ottimizzata per competere nella divisione Production della Precision rifle series e in altre discipline di tiro a lunga distanza.

Nelle intenzioni della Cz la struttura serve a rendere possibili performance elevate anche in situazioni di tiro istintivo: servono a questo l’impugnatura a pistola, i comandi ambidestri, il barricade stop integrato e in generale l’ergonomia avanzata.

Ottenuta tramite rotomartellatura, la canna pesante misura 24” (610 millimetri, filettatura M18x1); il peso di sgancio del grilletto, a uno stadio in azione singola, è facilmente regolabile tra 610 e 1.325 grammi. Si può intervenire senza bisogno di strumenti anche sull’altezza del poggiaguancia e, servendosi degli appositi distanziatori, sulla length of pull (308-350 millimetri); la lunghezza complessiva dell’arma oscilla tra i 1.140 e i 1.170 millimetri (peso 5.600 grammi).

Il caricatore ospita dieci colpi in ognuno dei due calibri in cui la Cz 600 Mdt è disponibile, ossia 6,5 Creedmoor e .308 Winchester; la Cz promette un caricamento affidabile «anche quando s’inserisce manualmente una munizione attraverso la finestra d’espulsione» e, con caricamenti commerciali match-grade, un’accuratezza pari a ¾ di Moa.

La descrizione si completa con due slitte, Picatinny e Arca Swiss, e gli attacchi M-Lok. Il marchio Cz è distribuito in Italia dalla Bignami.

