Italiani i primi tre fucili semiautomatici più venduti in America nel 2023

Secondo l’osservatorio Nasgw i fucili semiautomatici più venduti in America nel 2023 sono il Beretta A300 Ultima Patrol e il Beretta 1301 Tactical.

Anche se la produzione è incardinata oltreoceano, il brand è indiscutibilmente italiano: sono dunque italiani i fucili semiautomatici più venduti in America nel corso del 2023. Ai primi tre posti della classifica il report appena rilasciato dalla Nasgw piazza infatti il Beretta A300 Ultima Patrol, già premiato da Guns and Ammo come fucile dell’anno, e due varianti del Beretta 1301 Tactical (in Italia costa 1.658 euro: avete visto tutti gli altri prezzi, non solo dei modelli Beretta, sulla nuova edizione dell’Annuario Armi in edicola da qualche giorno?), diverse per la configurazione del calcio. Per trovare una marca differente occorre scendere alla quarta posizione, occupata dal bullpup Tokarev Tbp 12; segue il Vr80 della Armscor.

Neppure nel 2023 però il settore dei fucili semiautomatici ha trainato il mercato delle armi in America: il suo apporto si ferma a 132 milioni di dollari sui circa tre miliardi e mezzo complessivamente fatturati. Gli americani comprano soprattutto pistole semiautomatiche, settore che da solo vale più d’un miliardo e mezzo. Le carabine bolt-action, seconde in classifica, si fermano a 360 milioni di dollari.

